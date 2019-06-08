中國高考作文題目大談「愛國情操」 網友狂批：又紅又專

2019-06-08 00:00

〔即時新聞／綜合報導〕中國高考（類似台灣的大學入學考試）7日登場，第一場考試語文科目已結束，不過，今年各省的作文題目特別注重「國家情懷」，講究「愛國情操」，有不少網友在微博批評，這樣的作文題目根本在歌功頌德，無法讓人成長。

綜合媒體報導，「又紅又專」是一個政治概念，「紅」是指與中共相符的政治觀點，擁護「黨的領導」；「專」是指專業知識及技能。中國高考每年的作文題目都是社會輿論關注的焦點之一。

中媒和網友發現，除了江蘇省，今年中國其他省的作文題目特別重視國家情懷，例如北京2選1的作文題目中，其中一個以「文明的韌性」為題，要求學生回想中華民族的「韌性」，寫出700字的議論文；天津卷則給了多則名人的愛國話語和材料，像是陶行知曾言「國家是大家的。愛國是個個人的本分。」要求學生就此延伸；中國2卷（如新疆、寧夏、青海等多地的考卷）則要求考生「以青年學生當事人的身分」，在5個題目中任選1個作答：

1、1919年5月4日，在學生集會上的演講稿。

2、1949年10月1日，參加開國大典慶祝遊行後寫給家人的信。

3、1979年9月15日，參加新生開學典禮後寫給同學的信。

4、2019年4月30日，收看「紀念五四運動100周年大會」後的觀後感。

5、2049年9月30日，寫給某位「百年中國功勳人物」的國慶日慰問信。

不少中國網友對此發表評論，「愛國情懷主題，佔了半壁江山啊」、「今年的作文題目真是又紅又專」、「現在的作文考驗的是拍馬屁功力」。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法