〔即時新聞/綜合報導〕有夠扯!美國哥倫比亞廣播公司(CBS)邀請紀錄片《Ghost Fleet》(鬼船,暫譯)導演塞維斯(Shannon Service)和執行製作人奧蒙德(Julia Ormond),一起來討論這項泰國存在多年的誘拐人口犯罪手法,怎知標題卻直接打上台灣(Taiwan)而不是泰國(Thailand)。

該紀錄片指出,泰國每年都有成千上萬的人被迫或被下藥帶到漁船上,有些人昏迷後一醒來往往就得在漁船捕魚4年,別說回家了,連陸地都看不到。《CBS》主播痛心直指這種強迫別人勞動的手法,根本就是「奴隸制度(slavery)」。

然而,節目義正辭嚴地批判泰國之時,標題卻打成「『鬼船』調查台灣漁業行為(『Ghost Fleet』 investidates the activities of fishing companies in Taiwan),讓台灣無緣無故地背上黑鍋。

