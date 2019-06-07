中美貿易戰持續延燒 奈及利亞兩面為難

2019-06-07 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕中美貿易戰持續延燒，也導致夾在兩方角力中的國家左右為難。其中非洲第一大國、奈及利亞的主流媒體《抨擊報》在4日時刊登評論文章「美國與華為的攤牌波及奈及利亞經濟」，點出美國近來在不同領域遏止中國，以及對奈及利亞這非洲第一大經濟體產生的影響。

該文由國際關係學者塔約歐克（Tayo Oke）撰寫，他分析，美國懲罰華為實際上是要削弱中國經濟的全球影響力，「鉗制和遏止其潛能」。他也提到「隨著美國開始指示該不該和哪些中國企業往來，奈及利亞很可能捲入其中」。

歐克指出，就算免費提供，華為都不會被同意在奈及利亞架設5G網路，因為美國已經把華為列入黑名單，並自然認為奈及利亞會遵從。但那麼做只會讓美國從中獲取戰略優勢，而奈及利亞卻遭受經濟損失。

奈及利亞的物資主要從中國（31.5%）進口，其他重要進口國還包括印度（8.1%）、德國（4.7%）、英國（3.8%）、荷蘭（2.6%）及法國（2.2%）等。歐克認為，雖然出口到美國的石油很有限，但美國仍影響著奈國的政治、經濟；奈及利亞政府依賴國際貨幣基金組織、世界銀行等機構來支撐財政，而美國是其中關鍵。

面對需求甚殷的中國資金，以及美國對不遵從國家的懲罰，奈及利亞遲早要在中美兩強之中選邊站。

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