李旺陽「被自殺」7週年 港團體中聯辦外抗議促中方交代

2019-06-06 21:55

〔編譯陳成良／綜合報導〕6日為中國工運領袖李旺陽「被自殺」7週年，香港泛民派社會民主連線（社民連）一行約20人下午遊行至中聯辦抗議，他們默哀1分鐘，要求徹查李旺陽「被自殺」的真相，同時表達反對中國打壓工運。

示威者沿途高呼「毋忘六四大屠殺，毋忘李旺陽被自殺」及「人民不會忘記，屠夫政權可恥」 口號。部分遊行人士身穿印有李旺陽肖像「We Miss You」的服飾，手持「毋忘李旺陽，追求被自殺，反對打壓工運」標語。

社民連在行動明中說，李旺陽先生「被自殺」7週年，沉冤至今仍未昭雪。在此「送中惡法」壓港，港人需奮力反抗之際，李旺陽先生不懼強權，百折不撓的精神，令人敬仰，高山仰止，我們只有勉力追隨。

社民連前立法會議員梁國雄表示，李旺陽多年來一直致力為中國民主努力，其「百折不撓」、「不畏強權」的精神可敬，認為中共抹殺異見聲音，令不少維權人士生死未卜，屬於「人格謀殺」，行為可恥。

梁國雄指出，近來北京收緊香港的言論自由，更提出修訂《逃犯條例》，法治正在崩潰。他認為中國的政治環境與香港一脈相承，香港市民責無旁貸，「即使我們尚餘一絲自由的空間，也要奮力保護它。」他呼籲市民於6月9日上街挺身反對。

李旺陽出生於1950年，1989年加入民主運動，擔任當地的工會領袖，六四事件後被判13年重刑。他出獄後又因要求平反六四，再被以煽動顛覆國家政權罪名判囚10年，直到2012年5月才被釋放，累積年期足足22年。他多年被囚禁在「棺材倉」中，受盡虐待，身高由約180公分縮短至170公分，出獄時左眼失明、雙耳接近失聰。

2012年，李旺陽接受香港有線電視訪問，講述八九民運，他表示：「就是砍頭，也不回頭」。訪問於6月2日播出，4天後李旺陽被發現離奇死亡，頸部纏繞著白繩，雙腳半曲著地，伏屍窗前。中國當局稱李旺陽死於自殺，卻阻止其親友認屍，更急忙於3天後火化屍體，香港當時有數萬人遊行至中聯辦抗議。

李旺陽的朋友當時曾表示，他是個意志堅定的人，絕不會輕易尋短，懷疑李旺陽可能被折磨至死，再被偽裝成自殺。

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