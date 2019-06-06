紀念諾曼第登陸75年！101空降師97歲老兵跳傘回故地

2019-06-06 11:08

〔即時新聞／綜合報導〕今年適逢諾曼地登陸75週年，當年參加大空降的美國97歲的二戰老兵萊斯（Tom Rice），在當地時間5日回到現場，重演跳傘行動，成功降落在自己75年前的登陸地。

綜合外媒報導，1944年6月6日午夜，美國陸軍第101空降師展開諾曼第大空降行動，當年22歲的萊斯與其他近7千名同袍企圖降落在諾曼地的猶他海灘後方，阻止德軍增援海灘；75年後，已經高齡97歲的萊斯再度回到古戰場，重演當年英勇跳傘行為，萊斯與另一名跳傘者綁在一起進行雙人跳傘，由對方控制跳傘過程，成功降落在法國小鎮卡靈頓（Carentan）。

成功著陸後，萊斯在田野中向大批興奮的群眾比了一個勝利的手勢，萊斯表示，這次跳傘與上一次不同，迎接他的不再是子彈，而是一群揮舞國旗的群眾，他稱感覺好極了，「還想要再跳一次。」

1944年6月6日午夜，美101空降師6928名傘兵在猶他海灘後方進行空投，但由於沒有經驗豐富的領航員而且地面情況複雜，部隊被散落在各處，許多傘兵直接落海被淹死，僅5成傘兵集結成功，在諾曼第登陸作戰期間，101空降師傷亡高達4670人，包含546人戰死、2217人受傷、還有1907人就此失蹤。

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