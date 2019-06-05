遭俄控涉間諜活動 美前陸戰隊員傳受非法隔離禁止會客

2019-06-05 23:50

〔即時新聞／綜合報導〕今（5）日美國外交官及俄國人權團體指出，遭俄國指控進行間諜活動而被逮捕的美國前海軍陸戰隊隊員惠蘭（Paul Whelan），在受審前被非法隔離且禁止會見訪客。

據《路透》報導，美國前海軍陸戰隊隊員惠蘭（Paul Whelan）持有美國、英國、加拿大及愛爾蘭護照，去年12月28日在莫斯科的飯店遭俄國逮捕，指控他進行間諜活動。

惠蘭的律師表示，惠蘭被交付了一個隨身碟，他以為裡面存放的是假期的照片，卻被發現內含機密文件，因此面臨最高20年的徒刑。

報導指出，在上月的聽證會中，惠蘭控訴他被俄國調查員威脅、騷擾，只為了向他逼供或是要求透露情報。

對此，美國駐莫斯科大使館發言人卡蘭（Andrea Kalan）表示，俄國官方禁止人權團體與惠蘭會面，並指控俄國相關指控根本沒有證據。她在推特上寫道：「俄國的調查員到底隱瞞了什麼？」

據了解，卡蘭所指是《莫斯科共青團報》（Moskovsky Komsomolets）記者麥卡切娃（Eva Merkacheva）。她在一篇文章中控訴莫斯科勒夫托夫監獄（Lefortovo）禁止她和另一位官員用英文與惠蘭對話。

卡蘭表示：「警衛怕惠蘭向我們傳送密語，直接把監獄的門甩在我們臉上。」她強調：「這已經不是醜陋可以形容的，簡直是悲哀。」

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