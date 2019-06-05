講六四很難？中方稱「上世紀80年代的那場政治風波」

2019-06-05 21:06

〔即時新聞／綜合報導〕六四天安門事件昨（4）日滿30週年。外媒3日在中國外交部例行記者會上問相關問題，中國外交部發言人耿爽以官方說法答覆，但會後官網公告的文字紀錄中，有關問答全遭省略；4日媒體繼續提問，耿爽則以400字篇幅回應，並以「上世紀80年代末發生的那場政治風波」代稱六四事件。

據中央社報導，3日是中國外交部首場6月記者會，外媒提出4個涉及六四的問題，發言人耿爽反覆聲稱：中共建政70年來發展「取得了巨大成就，充分證明中國選擇的發展道路完全正確」。

記者會結束後，中國外交部都會把問答整理成文字紀錄，上傳官網供人查詢。但根據3日的會後文字紀錄，並沒有天安門事件相關問答內容。

六四30週年當天（4），耿爽針對美國務卿蓬佩奧發表六四聲明作出400字回應，並收錄在4日會後文字紀錄中，但以「上世紀80年代末發生的那場政治風波」稱呼天安門事件，表示中國政府對此早有明確結論，要美國別干涉中國內政。

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