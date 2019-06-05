六四30年》艾未未海外投書：中共政權已失正當性

2019-06-05 19:01

〔即時新聞／綜合報導〕六四事件昨（4）日滿30周年，中國藝術家艾未未投書英國《衛報》，指控中國在30年內一直試圖掩蓋真相，痛批中共「從那天第一顆子彈發射出去時，這政權就已失去正當性」。此外，他也批評西方社會是掩蓋事實的同謀，警告若繼續對中共政權容忍、寬容，「我們都會為此付出失敗的代價」。

《衛報》刊登艾未未的文章 ，他在文章提到，1989年6月4日，他在美國透過電視新聞看到事件的發生，「紐約的觀眾可能比我在北京的家人目睹了更為全面的事件」，艾未未也在紐約組織參與許多聲援活動，在中國領事館外抗議、絕食。

現居德國柏林的艾未未表示，30年過去了，六四在中國仍是不准談論的禁忌，中共不斷掩蓋、並試圖扭曲真相。艾未未指出，專制和極權主義政權之所以害怕事實，唯一的原因就是「他們在不公正的基礎上，建立了自己的權利，一旦確定事實就會恢復正義，這是這些政權最大的恐懼。艾未未也指出，無論中共如何嘗試去掩蓋事實，「從那天第一顆子彈發射出去時，這政權就已失去正當性，沒有什麼可以改變這一點」。

艾未未強調，中國是一個沒有民主的社會，完全由中共主導，「即使執政70年後，政府依然不信任人民；在這70年中，14億人沒有機會投票，沒有言論與自由。艾未未認為，過去的記憶是每個人的資產，回憶細節就像身體的血管，將生命引向真理，否定記憶就是消滅人性，「記憶被拿走，我們就沒有未來；當沒有過去，『未來』兩字就失去意義」。

艾未未最後指出，六四不只是中國議題，不僅僅是一件發生在30年前的事。不公義是永恆的，「它會不斷糾結、影響我們的思緒，直到正義申張的那天」；同時，他也呼籲西方社會，切勿再容忍中共扭曲、掩蓋事實，「這是一種鼓勵、共謀的行為」。

他也警告，如果中共繼續強大，但拒絕開放、成長成多元化或民主的樣貌，「我們都會為此付出失敗代價」。

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