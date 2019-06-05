鎮壓香港佔中獲拔擢 中國提名「禿鷹」角逐聯合國要職

2019-06-05 19:02

〔即時新聞／綜合報導〕據港媒報導，中國政府已提名香港警務處前處長、外號「禿鷹」的曾偉雄，角逐聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）的行政總監。2016年中國官員孟宏偉曾當選國際刑警組織主席，不過去年返中竟「被失蹤」，如今中國再度尋求聯合國組織高層職位。

綜合外媒報導，《南華早報》指出，在2014年佔中運動期間擔任香港警務處處長的曾偉雄，上月以中國國家禁毒委員會副主任身分，率團到維也納的UNODC總部出席會議。熟悉內情的人指出，曾偉雄實際目的是為尋求他國投票支持他出任UNODC行政總監。他說，巴拿馬和哥倫比亞也有提名人選，「決選過程將在紐約進行」。

預計聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）將在幾個月內選出新的行政總監，以取代俄羅斯的費多托夫（Yury Fedotov），他自2010年起一直擔任該職。

值得注意的是，曾偉雄處理佔中行動作風強硬具爭議，他當時下令港警對大部分和平示威的抗議民眾施放催淚瓦斯，遭人權團體批評，但為他贏得親中派的掌聲。曾自警察部門退休後，罕見地被拔擢到北京任職，擔任中國國家禁毒委員會副主任。

但《彭博》指出，在去年國際刑警組織前主席孟宏偉返中期間「被失蹤」後，引發外界對中國尊重國際規範及不透明司法的質疑。《南華早報》提到，西方國家對港府處理佔中的批評，以及歐美國家對中國不信任感，都將影響曾偉雄是否能出任聯合國要職。

港媒稱，如果曾偉雄順利上任，將成為中國提名的第2個在聯合國主要分支機構擔當要職的官員。第1位是世界衛生組織前總幹事陳馮富珍，但在她領導下，世衛被批無力控制2014年至2015年西非爆發的伊波拉疫情，造成1.1萬人死亡。

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