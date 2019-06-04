亞裔顧客收據寫「成龍」 美飲料連鎖店爆種族歧視

2019-06-04 21:02

〔編譯陳成良／台北報導〕美國飲品連鎖專賣店「沙冰王」（Smoothie King）在北卡羅萊納州2間分店的店員2日先後在收據上輸入歧視非裔和亞裔的字眼，招致撻伐，店家暫時停業並開除2名涉事員工。

推特上流傳的照片顯示，北卡夏洛特郡（Charlotte）冰沙王分店開出的2張收據，分別寫著N開頭的歧視非裔字眼，以及成龍（Jackie Chan）。

美國福斯新聞網報導，崔湯尼表示：「店員扎克（Zack H）沒問我的名字，並認為把Jackie Chan當作我的名字很有趣。作為韓裔，我認為這很侮辱人，但當時店裡的3名員工卻笑個不停。」他表示，因為當時帶著孩子，所以沒有在店裡當面把事情解決。

當天稍早在另一家分店收到歧視非裔收據的卡德威爾（Calvin Caldwell）說：「我覺得非常不受尊重，我認為這非常粗魯，尤其我是付費顧客，還是經常光顧的忠誠顧客；這麼做的員工品味很差，而且完全不應該使用這類文字。」

沙冰王總部事後發表聲明，承認這2起事件確實「違背公司價值」，完全無法接受。目前，2名歧視顧客的員工已被開除，這2間店也將暫時關閉，「直到經銷商與團隊完成考核」，確保類似情況不再發生，且將持續調查確認開除所有涉事員工。

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