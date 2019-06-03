連27年六四民調告終！港大：83％年輕人反對北京手段

2019-06-03 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕明天（6月4日）就是「六四天安門事件」30週年，每年都會進行六四意見調查的「港大民意研究計劃」，今年發布了最後一次以港大名義的六四民調。其中一項數據指出，年齡層介於18至29歲的受訪者中，贊同當年中國政府處理方式的比率僅2%，反對的高達83%！

自1993年便開始著手進行六四調查的港大民研，因為總監鍾庭耀早前宣布自港大退休以後，港大民研計劃脫離香港大學獨立運作，轉型成為香港民意研究所，今年也是最後一次以港大之名發表六四民調 。

從今年5月底開始，港大民研電訪1013位香港居民，分析得知，絕大多數香港人仍認為當年的中國政府處理方式不當、支持北京學生。另外認為中國現時人權狀況比起1989年還要來得惡劣，且未來人權問題在中國也只會繼續走下坡的意見也是調查計劃創設以來新高！

調查顯示，52.2%的受訪者支持當年北京學生站出來反抗政府的做法，是自2014年之後新高。而經歷過六四事件，年齡層在50歲或以上的受訪者，有1成8支持當年中國政府，6成反對；反觀在18至29歲的年輕受訪者中，反對當年中國政府處理方式的比率就高達8成，7成4支持平反六四。

除此之外，有62%的香港市民認為港人有責任推動內地民主及經濟發展，並希望中國當局現時曾當著重發展民主的比率，比起去年上升5個百分點至50%，也是自1993年有紀錄以來新高。

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