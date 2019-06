泳衣女郎亂入歐冠聯賽 低胸高衩球場狂奔竟是為這原因

2019-06-03 13:26

〔即時新聞/綜合報導〕歐洲足球冠軍聯賽近日踢得火熱之際,發生一起「吸睛的闖入事件」,1日時一名身穿高衩泳衣的金髮女郎突然跑進球場內,大露酥胸及渾圓的屁股在球場上奔跑,引發外界熱議,但有別於其他球迷的瘋狂舉動,這名女郎其實是為了幫男友的成人網站打廣告,而在此事發生數小時後,這名女郎的IG粉絲一度爆增到超過200萬,她男友的成人網站流量也爆衝。

綜合媒體報導,歐洲足球冠軍聯賽1日在比賽進行期間,突遭一名穿著低胸高衩泳衣的金髮女郎闖入,據悉這名女子是俄羅斯泳裝模特兒沃蘭斯姬(Kinsey Wolanski),她在衝入球場時還一度減慢速度在原地等待,之後便立刻遭保安帶離球場,比賽才得以繼續進行。

有趣的是,沃蘭斯姬這番舉動並不是因為她是瘋狂的球迷,據傳是為了幫她男友沙度華斯基(Vitaly Zdorovetskiy)的成人網站打廣告,她在闖入球場內所穿泳衣上,還寫有「Vitaly Uncensored」的字樣,意思則是Vitaly頻道百無禁忌。

在此事發生後,沃蘭斯姬的IG粉絲一度成長超過百萬,沙度華斯基還說希望能馬上與她結婚。但沃蘭斯姬的IG頁面隨後卻也突然消失無法顯示,IG方面則尚未對此做出回應。不過沙度華斯基也聲稱,成人網站因此成功吸引到超過3200萬人註冊。另有網友則笑稱,沃蘭斯姬闖入球場,是整場球賽裡最精彩的一段畫面。

Best performance in today's 90 minutes! Vitaly and Kinsey are legit #couplegoals ????????????@Vitalyzdtv #vitalyuncensored #ucl pic.twitter.com/FZi7xuuPWR