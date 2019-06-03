泳衣女郎亂入歐冠聯賽 低胸高衩球場狂奔竟是為這原因

2019-06-03 13:26

〔即時新聞／綜合報導〕歐洲足球冠軍聯賽近日踢得火熱之際，發生一起「吸睛的闖入事件」，1日時一名身穿高衩泳衣的金髮女郎突然跑進球場內，大露酥胸及渾圓的屁股在球場上奔跑，引發外界熱議，但有別於其他球迷的瘋狂舉動，這名女郎其實是為了幫男友的成人網站打廣告，而在此事發生數小時後，這名女郎的IG粉絲一度爆增到超過200萬，她男友的成人網站流量也爆衝。

綜合媒體報導，歐洲足球冠軍聯賽1日在比賽進行期間，突遭一名穿著低胸高衩泳衣的金髮女郎闖入，據悉這名女子是俄羅斯泳裝模特兒沃蘭斯姬（Kinsey Wolanski），她在衝入球場時還一度減慢速度在原地等待，之後便立刻遭保安帶離球場，比賽才得以繼續進行。

有趣的是，沃蘭斯姬這番舉動並不是因為她是瘋狂的球迷，據傳是為了幫她男友沙度華斯基（Vitaly Zdorovetskiy）的成人網站打廣告，她在闖入球場內所穿泳衣上，還寫有「Vitaly Uncensored」的字樣，意思則是Vitaly頻道百無禁忌。

在此事發生後，沃蘭斯姬的IG粉絲一度成長超過百萬，沙度華斯基還說希望能馬上與她結婚。但沃蘭斯姬的IG頁面隨後卻也突然消失無法顯示，IG方面則尚未對此做出回應。不過沙度華斯基也聲稱，成人網站因此成功吸引到超過3200萬人註冊。另有網友則笑稱，沃蘭斯姬闖入球場，是整場球賽裡最精彩的一段畫面。

Best performance in today's 90 minutes! Vitaly and Kinsey are legit #couplegoals ????????????@Vitalyzdtv #vitalyuncensored #ucl pic.twitter.com/FZi7xuuPWR — Judin Finny （@judinfinny） 2019年6月1日

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