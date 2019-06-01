海洋悲歌！美西岸70頭灰鯨擱淺死亡 專家：非常罕見

2019-06-01 22:01

〔即時新聞／綜合報導〕海洋悲劇又一起！近幾個月來，美國西岸至少已經發生70頭灰鯨死亡擱淺案件。專家指出，這是非常罕見的情況，同時從這些死亡的灰鯨身體狀況判斷，懷疑是因為全球暖化，造成灰鯨的食物減少。

根據《路透》報導，國家海洋暨大氣總署漁業處官員表示，今年最近幾個月來，美國西岸從加州到阿拉斯加州發生多起灰鯨擱淺事件，加州水域有37頭灰鯨死亡、俄勒岡州3頭、華盛頓州25頭，阿拉斯加則有5頭。另外，加拿大西部卑詩省沿岸也有5頭灰鯨死亡。

國家海洋暨大氣總署（NOAA）宣布，最近灰鯨相繼擱淺死亡，是「非常罕見的死亡事件」。報導指出，灰鯨通常會在阿拉斯加外海度過夏天，補充一年大多時候身體所需的食物，將這些營養囤積在脂肪中，接著向南游至墨西哥外海棲地過冬，等到夏天，再北返阿拉斯加外海覓食。

專家檢驗死亡灰鯨屍體後，發現許多鯨魚體內脂肪相當稀少，懷疑鯨魚死因是因為阿拉斯加外海的白令海（Bering Sea）北部和楚科奇海（Chukchi Sea）海域嚴重暖化，導致小型甲殼類動物減少，灰鯨因為食物不足而死亡。

對此，國家海洋暨大氣總署表示，將會投入更多的資源以及展開更嚴密的檢視，判定灰鯨的死因。

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