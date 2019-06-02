「膚色」是什麼色？ 芭蕾舞鞋「古銅色」革新

歷史悠久的芭蕾舞鞋製造商Freed of London，開始提供膚色多元的芭蕾舞鞋，以貼近舞者的需求。（圖擷取自twitter_@FreedofLondon）

2019-06-02 00:44

〔即時新聞／綜合報導〕芭蕾舞鞋為了在視覺上讓舞者的腿部線條延伸，塑造出修長纖細的效果，設計上力求貼近舞者膚色。然而，傳統的芭蕾舞鞋幾乎都是裸粉色，對非裔及拉丁裔的芭蕾舞者而言，往往很難在市面上買到貼近自己「膚色」的舞鞋。現在，歷史悠久的倫敦芭蕾舞鞋製造商（Freed of London），去年10月開始提供古銅色與棕色的芭蕾舞鞋，以期能更貼近舞者的需求。

綜合外媒報導，哈林舞劇院（Dance Theatre of Harlem）的藝術總監詹森（Virginia Johnson）對於這項改變表示，「這不是關於鞋子而已，而是關於誰是屬於芭蕾圈，而誰不屬於」，「這是這個世界向你敞開的訊號。」

英國舞團「黑色芭蕾」（Ballet Black）的資深舞者羅賓森（Cira Robinson）也說，過去，她往往得特別以粉底產品，為舞鞋加工上色，以貼合自己的「膚色」，這個過程被稱為「焙色」（pancake），過程耗時費工，且長期累積下來，也是一筆不小的開銷。

不過「Freed of London」並不是第一間首創多元膚色舞鞋的製造商，美國公司「Gaynor Minden」先前已持續生產一系列產品超過一年。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法