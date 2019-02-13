躺著也中槍！ 美非裔歌手賓士車內睡覺 遭6警亂槍擊斃

2019-02-13 22:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國加州瓦列霍（Vallejo）發生一起非裔青年在自有賓士車上睡覺，遭警方亂槍擊斃的案件。死者為20歲饒舌歌手Willie Bo，本名麥科伊（Willie McCoy），家屬在得知6名員警擊發多輪子彈以致麥科伊當場死亡後，痛斥警方以「種族歸納」來濫用公權力。

綜合外媒報導，事發於週六（9日）晚間，死者麥科伊將自有賓士車停在美國知名連鎖餐廳塔可鐘（Taco Bell）外，並於車上休息睡覺。據警方說法，餐廳員工於晚間10點半報案，稱有人癱倒在麥科伊座車的方向盤上，員警獲報前往盤查，發現車門窗皆上鎖，呼叫後麥科伊並沒有回應，並置有一把手槍在其腿間。正在員警向總部請求支援時，麥科伊突然動作，員警認定其欲拿起武器，遂而開槍。

對此，警方表示開槍是員警自我防衛的行為，並稱有事先警告麥科伊「將手放在員警看得見的地方」。麥科伊家屬在得知6名員警在4秒內擊發了多輪子彈後，痛斥警方執法過當並且以「種族歸納」濫用公權力，意即執法機關在判斷某一類特定犯罪嫌疑人身分時，將種族或族群特徵列入考量。

麥科伊的死亡引起美國社會各界譁然，亦讓多起瓦列霍警方對非裔黑人的施暴案件再次浮上檯面。一部2017年的影片 就記錄了瓦列霍員警跨坐在一名倒地的非裔男子身上，對其臉部進行多次的重擊。對此，麥科伊的表兄弟哈利森（David Harrison）表示：「沒有人信任瓦列霍的警察！他們想要處決符合特定特徵的年輕黑人，麥科伊代表了嘻哈音樂，符合他們所針對的目標。」

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