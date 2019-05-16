舞動人生！竹北高中黎巧翎國際摘大獎 努力舞出芭蕾夢

黎巧翎去年底以出眾耀眼的表現，摘下馬來西亞迦南之星國際芭蕾大賽芭蕾組獨舞大賽金獎。（SCD IBC 提供）

2019-05-16 20:48

〔記者廖雪茹／新竹報導〕國立竹北高中舞蹈班二年級學生黎巧翎從小喜歡跳舞，但上高中後才開始接受正規的舞蹈專業訓練，以成為職業舞者為目標，加倍努力，爭取參加比賽累積經驗，曾榮獲國際芭蕾大賽芭蕾組及當代舞蹈組大獎。

家住苗栗縣的黎巧翎說，小二參加坊間舞社幼兒律動，第一次接觸舞蹈，開始慢慢愛上跳舞，國中時在家人支持下決心學習專業舞蹈，後來如願考上竹北高中舞蹈班；但因為擔心投入正規舞蹈訓練起步慢，除了白天術科訓練，她每天課後練到晚上將近9點，平均一天練舞7、8個小時。

黎巧翎在國三時父母離異，體貼父親身體不佳，靠打零工為生，放假時，她都在家自己練習。為了以優異成績爭取獎學金，她參加學校的芭蕾國際培訓方案，把握國際舞蹈大師駐校指導的機會，同時也努力爭取參加各項國內外比賽和舞團甄選，一點一滴累積經驗，拓展國際視野。

黎巧翎說，上台需要強大心理的支持，記得第一次上台比賽，她擔心出差錯，緊張得直發抖，後來經過多次參賽經驗，加上老師的鼓勵和指導，她體悟到上台是跟自己的內心對話，慢慢地學習調適、放鬆心情，把比賽當作表演，舒緩壓力、全力以赴，才能展現最好的一面。

去年底，黎巧翎以出眾耀眼的表現，摘下馬來西亞迦南之星國際芭蕾大賽芭蕾組獨舞大賽金獎，並分別獲得來自美國、香港與印尼三個地區全額獎學金；印度尼西亞國際舞蹈大賽，也榮獲當代舞蹈組第二名、芭蕾組第三名。

黎巧翎說，加倍努力習舞的過程很辛苦，但她轉換心情，每當參賽獲獎，為學校、為台灣爭光，一切的辛苦都是值得的。她很感謝老師薛美良團隊的用心栽培，將來希望成為職業舞者，有機會到世界各國巡演圓夢。

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