香港又爆非洲豬瘟 須銷毀4700隻活豬

2019-05-31 23:56

〔中央社〕香港再次發現非洲豬瘟，需要銷毀4700隻活豬，這已是香港月內第2次出現非洲豬瘟。

食物及衛生局局長陳肇始晚上公布，上水屠房今早有一隻來自中國大陸廣東梅州的豬隻死亡，送往化驗後證實染上非洲豬瘟。

她說，在得知化驗結果後，他們隨即召開跨部門會議，商討應對，並決定自今晚起暫停上水屠房運作，進行清潔消毒，並準備銷毀場內4700隻活豬。

本月初，上水屠房也出現非洲豬瘟，染上病毒豬隻同樣來自中國大陸，其後當局銷毀6000隻活豬，大概10天前，出事屠房才恢復運作。

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