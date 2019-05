瑞士驚傳劫持事件 嫌犯槍殺2人質後自盡

2019-05-31 23:36

〔即時新聞/綜合報導〕瑞士蘇黎世有名男子31日挾持2名女子,和警方對峙2至3小時,開槍射殺人質後自盡。

綜合外媒報導,有名60歲的瑞士男子蘇黎世西南區1棟公寓內挾持兩名中年婦女,並不斷威脅假如不撤除警力,就要殺死人質。然而對峙3小後,在該名男子宣布投降的10分鐘內,突然槍聲大作,警方衝進公寓後發現,人質和行兇男子都當場死亡。

瑞士檢察官表示,目前還在確認34歲和38歲女性被害者的國籍,整起事件仍在調查中。

瑞士是全世界私人槍枝擁有率第4高的國家,近48%的家庭有槍,該國絕大多數與槍枝有關的死亡案例都是自殺案件,鮮少有槍枝暴力事件;不過5月公投結果出爐,瑞士人民同意採取更嚴格的槍枝管制措施。

