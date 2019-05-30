委國經濟崩盤犯罪率卻劇降！ 幫派老大這樣解釋...

2019-05-30 16:06

〔即時新聞／綜合報導〕委內瑞拉政局徹底分裂、長年經濟崩盤，而極度嚴重的惡性通膨也直接導致該國人民生存困難，有外媒專訪當地一名惡名昭彰的幫派份子，後者在訪談過程大嘆錢難賺，讓他們快窮到連槍都開不起的地步了。

根據《美聯社》報導，隨著委內瑞拉經濟跌至谷底，該國犯罪率卻奇異地不增反減，委國官方本週公布的數據顯示，該國在過去3年中謀殺案數量下降了近4成，綁架等犯罪案件亦明顯下降，中立組織「委內瑞拉暴力觀察」的研究人員隨後也提出與當局相近的數字。

《美聯社》指出，委內瑞拉24歲幫派份子「El Negrito」接受專訪時表示，正是極端萎靡的經濟導致非法事件數量驟然下降。率領名為瘋狂男孩（Crazy Boys）犯罪團的「El Negrito」直言，現在當地一枚子彈要價1美元（約新台幣31元），相較該國普通人每個月僅6.5美元（約新台幣205元）的收入，光是開上一槍已是極盡奢華之舉。

「El Negrito」進一步表示，在支付不起槍械與子彈的情況下，幫派份子大規模火拼的頻率減少很多，且由於大部分民眾過於貧窮，身邊幾無值錢物品或現金，已無法支撐娛樂性質的非法行業，竊盜與搶劫的獲利亦不如以往，他與手下們只好改行綁架，但現在就連綁架也很難賺到錢。

據稱，該犯罪團現在平均一年僅能完成5次綁架買賣，這數字比過去幾年低得多，「El Negrito」坦言考慮過離開這個國家，他的一名手下狗仔（Dog）則辛酸地表示，要找門路買到槍械很簡單，但困難之處在於買不起子彈，「現在（委國）沒人過的好，不管是正直生活的善良公民，抑或是劫掠他們的罪犯」。

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