華為重回JEDEC、WiFi、藍牙聯盟成員名單

2019-05-30 00:21

〔即時新聞／綜合報導〕中媒29日報導，國際固態技術協會（JEDEC）、Wi-Fi聯盟（Wi-Fi Alliance）、藍牙技術聯盟（Bluetooth SIG）已恢復華為成員資格。

美國商務部對華為發布禁令後，JEDEC表示遵循禁令，暫停華為與其子公司海思半導體參與JEDEC所有活動；制定無線技術標準的Wi-Fi聯盟、藍牙技術聯盟也相繼暫停華為成員資格。

JEDEC曾表示，華為通知他們說，華為自願暫停JEDEC會員資格，直到美國政府限令取消；Wi-Fi聯盟則說，將完全遵守美國商務部命令，但並不是撤銷華為技術會員資格，而是暫時限制華為參加該項目所涵蓋的Wi-Fi聯盟活動。

據《中國新聞網》報導，之前批准和認證所有藍牙設備的藍牙技術聯盟也暫停華為的成員資格。

但該網29日發現，JEDEC、Wi-Fi聯盟、藍牙技術聯盟都恢復華為的成員資格，因為華為重新出現在上述組織官網的成員名單中。

據中媒報導，華為再度重新出現在JEDEC、WiFi、藍牙聯盟官網上。（埃菲社）

國際固態技術協會官網上，成員名單列中有「Huawei Technologies Co. Inc.」。（擷取自JEDEC官網）

Wi-Fi聯盟官網的成員名單頁中也有華為LOGO。（擷取自Wi-Fi Alliance官網）

藍牙技術聯盟成員列中也標有「Huawei Technologies Co., Ltd」。（擷取自Bluetooth SIG官網）

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