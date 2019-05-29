迫害宗教！中國基督徒出獄仍不自由 子女更廣受牽連

2019-05-29 11:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年擴大迫害宗教，劣跡罄竹難書，外媒指出，中國有基督教系宗教團體被當局定為「邪教」後廣受殘酷鎮壓，眾多信徒無緣無故就被關入黑獄遭受非人折磨，即便被放出來，他們仍無法脫離監控，其後代也會受牽連，形同終生剝奪一切自由與人權。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌刊文指出，中國基督教系「全能神教會」自1991年創立以來，一直被中國政府視為「危及其政權」的團體，當局隨後冠以邪教之名，屢屢加以鎮壓。自此，信徒們隨時都有可能面臨抓捕入獄的危險，其中很多人即使被釋放，依舊受到嚴密監控，一輩子都無法獲得真正的自由。

報導指出，這些信徒在出獄後，個人資料都被當局詳細記錄，定時會派人回訪、監控，持續至身死為止，此外，警方更以親人的安危要脅其家屬，命令家人監控他們的行動，不讓其與教會成員接觸，這種「連坐制」的政策讓不僅讓信徒們徹底失去自由，更造成家庭關係緊張。

除此之外，由於這些信眾被當局嚴格管控，他們無辜的子女亦廣受牽連，不僅未來就業受嚴重影響，還有可能被列入出入境黑名單中，就連要去國外旅遊都不被允許，人身自由與人權全數遭到剝奪。

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