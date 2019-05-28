中國當局竄改全國課本 安徒生名著被刪至面目全非

2019-05-28 10:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國近年大舉迫害宗教，惡跡罄竹難書，外媒指出，北京當局從去年起在全國校園發起迫害宗教運動，近期更刪除被選入課本的文章內涉及宗教的字眼，舉凡《賣火柴的小女孩》、《魯濱遜漂流記》等西方經典名著都被刪改得面目全非、體無完膚。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌刊文指出，中國當局為實現消除教科書中涉及宗教信仰一切內容的目標，現正致力竄改中小學教科書中的外國巨作，其中包括英國作家笛福的《魯濱遜漂流記》與安徒生寫的《賣火柴的小女孩》等名著。

報導指出，這些經典文學著作中的「上帝」、「信仰」、「禮拜」、「安息」、「聖經」等字眼，全數被中國當局刪除或竄改，例如契訶夫的短篇小說《凡卡》中，原版寫有「看在上帝面上」的句子，但在刪改後卻變成「看在老天爺面上」，而《賣火柴的小女孩》中也出現一句「有一顆星星落下，就有一個靈魂要到上帝那兒去了」，這句話則被改成「有一顆星星落下，就有一個人離開」。

有學生家長直言，中國政府基於迫害宗教的目的大肆竄改外國名著，是對文學作品創作者的侮辱，同時也是對西方文化與宗教信仰的打壓與排斥，但多數人擔憂隨之而來的嚴厲報復，對此均敢怒不敢言。

《寒冬》指出，中國大力審查教科書，封殺當局不喜歡出現的內容、思想及言論，在此同時更竭力灌輸學生無神論與習思想，並將「人民日報少年網APP」、「學習強國APP」等洗腦工具輸入校園，目的將新一代的中國人打造成習近平的忠實追隨者。

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