日本令和時代首場國宴吃這些！ 「富士山冰淇淋」最大亮點

2019-05-28 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普成為日本「令和時代」的首位國賓，今晚他和夫人梅蘭妮雅出席了天皇夫婦在皇宮內舉辦的國宴。倍受矚目的國宴菜單正式曝光，特別的「富士山冰淇淋」也意外成為一大亮點。

綜合媒體報導，正在日本訪問的川普夫婦，除了觀賞相撲比賽外，今天也在皇宮內的的豐明殿參加國宴。國宴的菜單是法式料理，蔬菜清湯和沙拉使用的是皇家牧場種植的新鮮蔬菜，其他還有嫩煎比目魚、牛排、水果，以及最特別的「富士山冰淇淋」。

「富士山冰淇淋」以抹茶口味做為山的底部，香草口味做為富士山峰頂的白雪，融入日本特色之餘，也令所有人印象深刻。

酒類和飲料的部分，有作為餐前酒雪莉酒（Sandeman Medium Dry）、柳橙汁、番茄汁。餐中酒是從宮內存放的3千瓶葡萄酒中特別挑選出來的，有紅葡萄酒（ChâteauLafitteRothschild 1996）、白葡萄酒（Puligny-Montrachet 2002）、香檳（Moet et Chandon Don Perignon 1999）。餐後酒則有干邑白蘭地（Hennessy Extra）、利口酒（Cointro，mint）、威士忌（30年balantine）。

這場國宴日本首相安倍晉三夫婦、文仁親王夫婦及其女兒真子、佳子等多位皇族都有出席，其他包括內閣閣員、對美日交流有貢獻的人士共有165人出席。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法