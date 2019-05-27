「女武神」降臨！美軍將為F-35配備AI無僚機

2019-05-27 15:24

為戰機打造AI無人僚機 改寫未來空戰模式

〔編譯陳成良／綜合報導〕人工智慧（AI）和無人機是航空領域最熱門的前端技術，美國軍方計劃將兩者結合起來，為戰機打造AI無人僚機，改寫未來的空戰模式。

美國《防務新聞》上週報導，3月間完成首飛，由美國克雷托斯防務與安全公司（Kratos）設計製造的XQ-58A「女武神」（Valkyrie）無人機，將成為「空中博格」（Skyborg）AI計畫的一環，未來可能擔任F-35、F-15EX等有人戰機的「無人僚機」。一旦 AI 戰鬥機發展成熟，則可以由一架載人戰機當核心，並在安全的空域，指揮數架甚至更多的 AI無人僚機擊目標，並且承受敵方防空火網的打擊，減少載人機的損失。減少載人機的損失。

「空中博格」是美國空軍研究實驗室（AFRL）正在進行的大型AI計畫，採用開放式架構設計，目標是開發出一款能控制無人機進行自主飛行、起降，並協助飛行員作戰的AI，其範圍從初階的起飛與降落、中階的複雜空域中的飛行控制，到高階的空戰中判斷能力，無一不包。

值得一提，Skyborg 計畫的命名中，字尾「borg」是戲劇《星艦迷航記》（Star Trek）中，虛構的一支宇宙種族，是半有機物半機械的生化人，大腦為人造的處理器，似乎暗指整個計畫的終極目標。

《防務新聞》的報導稱，美國空軍部主管武獲、技術與後勤的助理部長羅柏透露，獲得無人僚機支援的戰機將「完全改變空戰模式」，例如傳統的4機編隊，未來可能由1架有人戰機和3架無人僚機構成，後者將擔任「先鋒」，並負責開啟易受敵方偵測的感測器，降低有人戰機遭到攻擊的風險。

羅柏預測，XQ-58A進入量產後，每架造價約為數百萬美元，遠低於單機價格數千萬美元的F-35和F-15EX。羅柏指出，由於F-35的後續生產計畫包括更換新型處理器與顯示器，「應能順利完成整合」，不過F-15EX還須先解決自身經費問題；而對「空中博格」計畫來說，羅柏認為最大的挑戰是「技術與文化」，包括AI武器的倫理爭議，以及現有AI技術難以因應惡意欺騙手段等問題。

澳洲、中國和日本也在研發研發AI僚機。2018年年中，一張未註明日期的照片在網路上流傳，首次公開展示了中國30呎長的「暗劍」無人機的模型或原型。2016年末，日本《航空周刊》首次發布了一份技術路線圖，其中透露了日本自己的「戰鬥支援無人機」僚機概念。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法