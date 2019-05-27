慘！剛果船隻遇惡劣天氣沉沒 至少30死200人失蹤

2019-05-27 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕非洲剛果民主共和國傳出重大意外，一艘載滿乘客的渡船於馬伊恩東貝湖（Lake Mai-Ndombe）遭遇惡劣天氣沉沒，至少30死200人失蹤。

據《美聯社》報導，馬伊恩東貝省首府伊農戈（Inongo）市長溫巴（Simon Mboo Wemba）26日晚間透露，船上有許多準備去收取工資的老師，由於當地陸路交通實在太爛了，所以他們才會選擇搭船。

事實上，當局目前還無法掌握乘客的確切人數，畢竟剛果船隻通常不會紀錄所有的乘客和貨物，只能預估大約有數百人搭船，已有80多人獲救，

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