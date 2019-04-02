非法移民悲歌！ 海地偷渡船翻覆 至少15人死亡

2019-04-02 20:40

〔即時新聞／綜合報導〕一艘載有海地非法移民的船隻在土克凱可群島（Turks and Caicos Islands）外海翻覆，目前已造成15人死亡，另有4人失蹤。

綜合外媒報導，一艘載有海地非法移民的船隻31日在土克凱可群島翻覆。根據救難隊員表示，目前仍無法確認乘客的確切數量，但已救回14人、尋獲15具屍體，另有4人下落不明。

土克凱可群島位於中美洲巴哈馬群島東南方，為英國屬地。船上的海地移民為了到巴哈馬群島及土克凱可群島謀生，才搭船偷渡。海地人民過著極為貧困的生活，1100萬人口中，有60％人口每天的生活費不到2美元（約新台幣61元）。3月份至少有5艘船抵達，每艘船載了50至200人。但這些船不但過度擁擠，且沒有安全保障，事故頻發。

這已經不是第一次出現非法移民船沉沒的悲劇。2月2日，在巴哈馬群島附近海域也有一艘載有移民的船隻翻覆，造成至少28人死亡。儘管美國駐太子港大使館曾試圖教育海地人非法坐船移民的危險性，但對海地移民來說，比起路途中的危險，海地的經濟和政治更令他們感到絕望，因此非法移民仍層出不窮。

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