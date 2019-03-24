怒海救援！挪威遊輪1300人受困 直升機持續吊掛

2019-03-24 09:44

〔即時新聞／綜合報導〕維京遊輪公司旗下「維京天空（Viking Sky）」豪華遊輪，載滿1300餘名乘客從挪威特羅姆瑟（Tromso）前往斯塔萬格（Stavanger），卻在當地時間23日下午2時（台灣時間23日下午9時）失去動力漂浮於海上，目前直升機正陸續吊掛乘客上岸，直至晚間10時40分（台灣時間24日清晨5時40分），已有155人被救出。

據《BBC》報導，維京天空遊輪航行至挪威羅姆達爾峽灣畔法爾斯塔鎮（town of Farstad）附近的海域時，引擎突然失去動力並被困在汪洋之中，該處是挪威最危險的海岸地區之，目前浪高可達10公尺。

當局接獲求救通報後，立即派遣5架直升機前往救援，也有數艘船隻協助撤離。然而，一艘幫忙的貨輪竟同樣失去動力，導致其中2架直升機不得不改救貨輪的機組人員離開。

從遊輪獲救的乘客柯瑞（John Curry）透露，事發時他們正在吃午餐，一剎那間窗戶玻璃就破裂了，海水也沖了進來，大家都陷入混亂之中。柯瑞說，被直升機救出一點都不好玩，他真想忘掉這次的經歷。

隨著救援行動的展開，遊輪也漸漸恢復一具引擎的動力，但只能稍微移動，無法脫離險境。被救上岸的155人裡有8人受傷，其中3人傷勢嚴重。維京天空遊輪是一艘相當新的船隻，於2017年首航。

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