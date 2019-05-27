歐洲議會選舉初步預測：3大政團合作才能過半

2019-05-27 05:36

〔中央社〕歐洲議會選舉今天結束，基於部分計票結果和出口民調的初步預測顯示，保守派政團歐洲人民黨（EPP）仍是最大黨團，但席次沒過半，要取得過半可能得聯手另外兩大政團。

法新社報導，歐洲聯盟（EU）逾4億登記選民要選出751位歐洲議會（European Parliament）議員，歐洲議會今天指出，這次選舉的投票率是20年來最高，估計達到51%。

歐洲議會發言人季約特（Jaume Duch Guillot）表示：「歐盟27國的投票率目前估計約51%，是20年來最高。」他還說，一旦英國的選票計入，投票率還可能上升到52%。

基於部分計票結果、出口民調的初步預測顯示，中間偏右的歐洲人民黨料將拿下177席，雖然仍是最大黨團，但遠低於現有的216席。

中間偏左的社會與民主進步聯盟（Progressive Alliance of Socialists and Democrats）預計能贏得147席，低於目前的185席。

中間自由派的歐洲自由暨民主聯盟黨團（ALDE）可望拿下101席，高於現有的69席。

三大主流政團若能共同合作，便可在751席的歐洲議會中占多數，但席次預測仍可能隨著後續計票結果而出現變化。

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