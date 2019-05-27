哆啦a夢公仔「熱到融化」？ 網笑翻：貓果然是液體

2019-05-27 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本一名網友日前惡搞自己收藏的哆啦A夢公仔，將公仔解體後，重新將手、腳放在藍色凝膠上，導致哆啦A夢的身體看起來就像是「融化」了，照片一PO出後許多網友還真的被騙到，紛紛關心公仔到底是何種材質、原PO家住在哪裡，「竟然可以被熔解成這樣！」

日本網友「@taco_handmade」昨（25）日在推特上PO出照片，從照片中可見，這隻被「熱到融化」的哆啦A夢公仔，其實只有身體部分是黏稠的藍色凝膠，手、腳、臉部及肚子等白色部分，都是原本公仔本身的零件，兩者放在一起後，剛好就會讓人產生「融化」的錯覺。

照片PO出後，短短1天內已有19多萬名網友按讚，有網友信以為真，紛紛留言，「天啊這是真的嗎...」、「塑膠竟然就這樣被熔解了」、「品質太爛了吧」、「融成這樣人也活不下去了吧」。

不過有網友發現是假的後則笑說，「真的被騙到」、「貓咪果然都是液體做的」、「還以為是新的模型噱頭呢！」、「做的好逼真，量產成商品的話一定買」、「原來融化的哆啦A夢也這麼可愛」。





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