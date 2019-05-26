執政黨內部倒戈 巴紐總理請辭下台

2019-05-26 19:55

〔即時新聞／綜合報導〕巴布亞紐幾內亞總理歐尼爾（Peter O'Neill）從2011年開始任職，今（26日）在國會的壓力下，請辭下台，並由曾兩度擔任總理的陳仲民（Julius Chan）接手。

巴布亞紐幾內亞是資源豐富卻貧窮的南太平洋國家，長期政局不穩，先前也曾發生試圖推翻歐尼爾的行動。歐尼爾因為與法國道達爾集團（Total）的天然氣協議投資失敗等問題，受到外界質疑，且國會內的反對派人數越來越多，歐尼爾的全民黨（People's National Congress Party）在國會中只佔少數席次，但同黨高層也要求他下台。

巴紐國會中的111席中，至少需62席同意才能強制他下台，24日又有9名執政黨人士成為反對派，且持續有要求歐尼爾下台的聲浪，近幾週歐尼爾不斷拒絕國會要求，最後於今日請辭。並由原籍廣東的陳仲民接手，他是巴紐首位華裔總理，曾擔任兩屆總理、四屆副總理、四屆議員與多項內閣部長級職位。

執政黨曾於2014年，向瑞士銀行集團（UBS）貸款，購買澳洲證券交易所的上市能源公司Oil Search的10%股份。反對派人士24日表示，若執政者換人，他們會要求Oil Search及瑞士對瑞士銀行集團貸款的12億澳幣（約新台幣266億元）進行調查，目前巴紐監察委員會已對此展開調查，預計下週提交報告至國會。

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