南韓國會審議法案爆衝突 逾300議員「全武行」數小時

2019-04-26 22:34

〔即時新聞/綜合報導〕南韓朝野黨派昨(25)日為了《選舉法》修訂案爆發激烈肢體衝突,300多名議員一路肉搏到今(26)日凌晨。韓國國會時隔多年,首次動用警衛維持秩序。

綜合媒體報導,對峙雙方涉及南韓朝野4黨(其中包括執政黨「共同民主黨」)和「自由韓國黨」,國會25日審議《選舉法》、《高層公職人員不正之風調查處法》,並將其定為快速處理法案,不過自由韓國黨反對,佔據司法改革特別委員會、政治改革特別委員會、國會議案科辦公室等。

現場超過300人的朝野黨員、黨務工作人員們叫罵聲不斷、拳腳相向數小時,議員還為了撬開會議室的門,使用鐵鎚、筆、鐵棍等工具,事後雙方相互指控是對方動用工具的。

韓國國會議長文喜相時隔8年,再度啟用警衛維持秩序。衝突期間,共同民主黨曾試圖換議會場所提交法案,但都被自由韓國黨擋下,死守到天亮。而法案最後因抵制行動,目前未有任何進展。

@realDonaldTrump This is the scene where the government destroys the Democratic Congress of the Republic of Korea. They are trying to illegally pass legislation to increase the number of seats in the ruling party and to establish a judicial control agency. pic.twitter.com/Q73O1NGT2Y