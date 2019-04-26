南韓國會審議法案爆衝突 逾300議員「全武行」數小時
列印

2019-04-26 22:34

〔即時新聞／綜合報導〕南韓朝野黨派昨（25）日為了《選舉法》修訂案爆發激烈肢體衝突，300多名議員一路肉搏到今（26）日凌晨。韓國國會時隔多年，首次動用警衛維持秩序。

綜合媒體報導，對峙雙方涉及南韓朝野4黨（其中包括執政黨「共同民主黨」）和「自由韓國黨」，國會25日審議《選舉法》、《高層公職人員不正之風調查處法》，並將其定為快速處理法案，不過自由韓國黨反對，佔據司法改革特別委員會、政治改革特別委員會、國會議案科辦公室等。

現場超過300人的朝野黨員、黨務工作人員們叫罵聲不斷、拳腳相向數小時，議員還為了撬開會議室的門，使用鐵鎚、筆、鐵棍等工具，事後雙方相互指控是對方動用工具的。

韓國國會議長文喜相時隔8年，再度啟用警衛維持秩序。衝突期間，共同民主黨曾試圖換議會場所提交法案，但都被自由韓國黨擋下，死守到天亮。而法案最後因抵制行動，目前未有任何進展。

  • 南韓朝野黨派昨（25）日為了《選舉法》修訂案上演激烈衝突，300多名議員一路肉搏到今（26）日凌晨。（歐新社）

    南韓朝野黨派昨（25）日為了《選舉法》修訂案上演激烈衝突，300多名議員一路肉搏到今（26）日凌晨。（歐新社）

  • 議員為了撬開會議室的門，使用鐵鎚、筆、鐵棍等工具。（圖擷取自推特）

    議員為了撬開會議室的門，使用鐵鎚、筆、鐵棍等工具。（圖擷取自推特）

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