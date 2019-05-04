南韓國會審議法案風波 韓國自由黨聚集鐵路沿線抗議

2019-05-04 15:01

〔即時新聞／綜合報導〕南韓朝野4黨上月25日因國會將《選舉法》與《高層公職人員不正之風調查處法》列入快速審理法案而在國會內大打出手，而在5月2日，自由韓國黨又在青瓦台前進行示威抗議，5位議員並透過削髮以明志。

根據朝鮮日報網報導，自由韓國黨為了抗議國會將《選舉法》與《高層公職人員不正之風調查處法》列入快速審理法案，從首爾站開始，依序在大田站、大邱站、釜山西面站集會抗議，進行了所謂的京釜線（首爾到釜山鐵路沿線）戶外鬥爭。

根據報導，自由韓國黨的黨代表黄教安在青瓦台前的示威活動中表示，若是文在寅政權不撤銷快速審理法案這個程序，國民的憤怒會推倒青瓦台的圍牆。

而院內代表羅卿瑗則在大邱的抗議活動中表示，快速審理法案的這個程序，讓南韓變得跟委內瑞拉一樣，成為一個人民翻著垃圾桶找食物、生病了也不能去醫院的國家。

根據報導，在大邱的抗議活動中，聚集了大約5000名的群眾，甚至出現了彈劾文在寅的口號；釜山西面榮光圖書（영광도서）的門前，則聚集了一萬多名的抗議群眾。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/