音近「夠淫蕩」！中企申請「GoingDown」商標遭駁回

2019-05-26 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國南京達群醫療科技公司，2017年欲申請英文商標「GoingDown」用於避孕套等產品上，但遭商標局以「發音和中文『夠淫蕩』相似」為由駁回，因而上訴至北京知識產權法院，法院一審判定商標局的認定有誤，但本月二審時案件又逆轉，北京高院最終撤銷了一審判決，並駁回達群公司的訴訟請求。

綜合中媒報導，達群公司2017年3月20日向商標局提出「GoingDown」商標申請，以用在女性生殖器沖洗器、避孕套、性愛娃娃、醫療器械等商品上。然而商標局卻認為，「GoingDown」的讀音近似於中文的「夠淫蕩」，若使用在指定商品上易產生不良影響，因而駁回申請，達群公司不服便上訴至北京知識產權法院。

北京知識產權法院於2018年11月做出一審判決，認定商標「GoingDown」為常用詞彙，本身並無不良含義，民眾一般亦不會將其認讀為「夠淫蕩」，因此該商標使用在指定商品上並無不良影響，要求商標局對該商標申請「重新做出決定」。

不過該案進入二審後，結果又被逆轉，北京高院於本月10日對作出二審判決，撤銷北京知識產權法院一審判決，並駁回達群公司的訴訟請求。北京高院認為，「GoingDown」直譯具有「下降、下沉」的含義，但使用該商標的商品「在具體情境下存在不文明含義」，因此商標局認定該商標「含義消極」並無不當。

對此，達群公司的負責人強調，他們從來沒有將「音近『夠淫蕩』」當作營銷噱頭，公司產品包括醫療器械，有些醫療移植物要埋進人體內，與「GoingDown」的意涵契合；目前公司仍在討論是否申請判決復審。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法