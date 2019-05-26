清洗全中國「清真」標誌 億元造價清真美食街遭強拆

2019-05-26 14:05

〔即時新聞／綜合報導〕中國迫害宗教自由的行為遭各國非議，現在全國各地帶有「清真」標誌的招牌和伊斯蘭風格的建築標誌都被拆除，穆斯林的傳統習俗與信仰正在被中國政府摧毀，甚至重創穆斯林經濟。

據長期關注中國宗教自由及人權問題的《寒冬》雜誌報導，全國各地帶有「清真」標誌的招牌和伊斯蘭風格的建築標誌被迫拆除，重創其穆斯林餐飲業。日前4月21日，河北省唐山市建昌營鎮所有回民商鋪被勒令清除所有阿拉伯文標誌，若不執行者會被威脅查封店鋪、停止營業；一夜之間，整條街45家回民商鋪清真標誌全部被清除。

吉林省包括吉林市、長春市等地的回族商鋪的清真標誌也遭清洗，4月10日，長春市一穆斯林燒烤店，被當局勒令摳除牌匾上的清真標誌。政府人員聲稱，整個長春市都在整頓，所有伊斯蘭教標誌都要被清除。店主氣憤表示：「這牌匾一摘，營業額得差一半，我們回族人開的店招牌上都得有『杜瓦』（回民清真標誌），沒有『杜瓦』即便寫著『清真』也沒有人敢進，就像我媽如果出去吃飯，沒有『杜瓦』的店，這輩子她都不會進去。」

另一延吉市的穆斯林火鍋店野被迫更換牌匾，該店老闆說：「這個招牌我們已經用了四十年了，自從更換後，每天大約減少收入600～700元（約新台幣2700～3100）。把這個（清真標誌）清除了，回族人就不進來了。」一位回民顧客表示，「杜瓦」標誌是穆斯林外出就餐鑒別清真食物的重要標誌。當局將其從餐館和食品包裝上全面拆除，其實就是在強制穆斯林接受非清真食品。

此外，位在吉林市北極清真美食街，整條街的建築都結合伊斯蘭建築特點，於2017年10月才改造完成，目前，美食街大門上的伊斯蘭風格標誌以及拱門建築現也被拆除。

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