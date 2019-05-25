收養的大丹狗罹病有70顆牙 女主人砸錢醫治：很值得

拉特莉奇為了洛基的健康以及飲食問題著想，花費770美元（約新台幣24000元）手術費用為牠醫治。（圖取自臉書粉專mutts and guts）

2019-05-25 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕1位美國女子近期收養1隻大丹犬，驚覺牠嘴裡竟佈滿70顆牙齒，經醫師診斷，這隻大丹犬患有「多齒症」，女飼主為了牠的健康以及飲食問題著想，不惜花費770美元（約新台幣24000元）為牠醫治，女飼主表示，每當牠靠著自己撒嬌時都會覺得「一切都是值得的」。

綜合外媒報導，美國奧克拉荷馬州31歲女子拉特莉奇（Aurora Rutledge）是3個孩子的母親，她在2個月前收養一隻1歲大的大丹犬洛基（Loki），將牠當成她第4個孩子照顧。

大丹犬是1種中型犬，忠心且易訓練的個性成為常見的警衛犬。拉特莉奇日前帶洛基到獸醫院進行檢查，發現洛基嘴裡竟有70顆牙齒，比正常情況多出了28顆，醫師表示，洛基患了罕見的「多齒症」，並推測在牠小時候可能沒有成功「換牙」。

拉特莉奇為了洛基的健康以及飲食問題著想，不惜花費770美元的手術費為牠醫治，手術過程中，醫師共幫牠拔去21顆冗牙，剩下49顆，仍比正常多出7顆。

拉特莉奇表示，手術結束後洛基的傷口因仍血流不止，弄得滿屋子血，必須按時服藥以及搭配安眠藥才能控制傷口。如今洛基在拉特莉奇細心的照顧下，已經可以從流質食物，轉吃硬狗糧。

拉特莉奇表示，每當洛基倚靠她撒嬌時，她都會覺得「一切都是值得的」，拉特莉奇呼籲，希望不良的繁殖行為能夠停止，並提醒民眾領養代替購買，給動物一個更良善的環境以及對待。

洛基嘴裡竟有70顆牙齒，比正常情況多出了28顆。（圖取自臉書粉專mutts and guts）

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法