日本千葉縣5.1地震 東京中央區測得震度4
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日本千葉縣南部發生芮氏規模5.1地震。（圖擷自日本氣象廳）

日本千葉縣南部發生芮氏規模5.1地震。（圖擷自日本氣象廳）

2019-05-25 14:47

〔即時新聞／綜合報導〕日本千葉縣南部今（25日）下午3時20分許（台灣時間下午2時20分），發生芮氏規模5.1地震，震源深度40公里，東京中央區測出震度4。

據《NHK》報導，地震發生後，千葉縣長南町測得震度5弱（日本地震度量，指震度4.5以上未滿5），目前無海嘯風險。

此外，千葉市綠區、千葉市美濱區、千葉縣東金市、千葉縣市原市、千葉縣君津市、千葉縣浦安市、千葉縣山武市、千葉縣大網白里市、千葉縣一宮町、千葉縣長柄町、東京中央區則為震度4。

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