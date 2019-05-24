Facebook報告：越南網路言論審查暴增500％

2019-05-24 21:00

〔即時新聞／綜合報導〕社群媒體巨擘Facebook今（24）日公布調查報告顯示，越南網路異議言論審查愈趨嚴格，2018下半年越南政府要求Facebook過濾的內容暴增500%。

據《路透》報導，越南在今年1月份通過網路安全法，要求各公司必須在當地設立分公司，並將資料儲存在越南境內，也令該國網路審查達到顛峰。Facebook在越南非常熱門，也是越南人主要的購物、發表異議的平台。越南政府曾於今年1月指控Facebook允許用戶張貼反政府言論，已違反當地法令。

本（5）月稍早，國際特赦組織（Amnesty International）即聲明表示，越南128名受刑異議人士中，就有10%是因為在Facebook等社群網站張貼反政府言論而被捕。

報導指出，Facebook需要過濾網站上的部分內容以符合當地法令。據Facebook透明度報告（Transparency Report ）指出，2018下半年Facebook在越南共過濾了1553則貼文以及3個帳號，相比2018上半年的265次過濾，總計數量暴增5倍以上。

對此，Facebook發言人表示：「有時候我們必須過濾觸犯當地法規的內容，即使那些內容並沒有違反我們的社群守則。」她補充道：「我們會在透明度報告中，列出因當地法規被過濾的內容，好讓原作者知道該內容已在當地被過濾。」

該透明度報告指出，所有的過濾都以越南公安部、資通部提出的條件為依據。越南政府5月7日在網站公告中稱，Facebook迄今僅受託刪除了200餘則反政府言論。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法