咖啡喝到一半 噁！赫見竟變小強的「游泳池」

2019-05-24 23:20

〔即時新聞／綜合報導〕現代人出門在外大多仰賴外食，有時訂購的外食中有額外「加料」很可怕的事情，中國福建省廈門市有個女網友近日在網路爆料說，她喝咖啡喝到一半時，突然發現杯內有10多隻小蟑螂，讓她感到非常噁心。

根據中國《梨視頻》報導，一名女網友在網路爆料，上週五喝訂購的冰咖啡時發現有一粒粒黑點，起初以為是冰塊變將咖啡拿起確認，沒想到杯內有10幾隻小蟑螂，讓她噁心到想吐。

店家則說，客人當初是購過外送平台下單，不確定蟑螂是如何跑進咖啡裡，目前雙方仍在溝通協調中。

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