怒！ 女子惡意棄嬰至垃圾桶 竟謊稱是小狗屍體

2019-05-21 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕孩子大多是父母的心頭肉，但有些惡質的父母會惡意拋棄自己的子女，令人感到相當憤怒。中國福建省廈門市有名女子以垃圾袋裝著嬰兒丟到垃圾桶內，被清潔婦察覺有異時，謊稱垃圾袋裝著死掉的狗便快步離開，沒想到當婦人打開垃圾袋後發現袋內竟裝著還在呼吸的剛出生嬰兒，嚇得趕緊報警處理。

綜合外媒報導，該婦人為廈門市的垃圾分類督導員葉女士，17日晚間8點時她在大洋雅苑執行勤務時，1名身穿睡衣的女子拿著1個黑色垃圾袋準備丟棄時，被葉女士發現並詢問袋內裝什麼，對方回答是死掉的小狗後，將袋子丟入垃圾桶便轉身快步離去。

葉女士覺得女子態度有異便開袋檢查，沒想到垃圾袋內裝著1名滿身是血及臍帶未完全剪斷的男嬰，於是趕緊將他帶回家內以孫子的衣物包裹保暖，並通知丈夫趕緊通報警方，男嬰經送醫檢查後身體狀況良好，被轉往廈門市社會福利院托育，警方也在蒐集相關事證調查該棄嬰女子的身分。

不少熱心網友得知消息後，紛紛帶著奶粉、衣物與尿布等物資前往社會福利院探望男嬰，但男嬰仍處於觀察期間，目前謝絕探視。

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