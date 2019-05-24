北約警告俄羅斯 勿發動網攻干預歐洲議會選舉

2019-05-24 00:38

〔中央社〕北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天告訴俄羅斯和其他潛在敵人，西方軍事同盟北約已經準備好動用一切手段來回應網路攻擊。

英國和荷蘭今天舉行歐洲議會（EP）大選，北約成員國對於干預選舉一事保持戒備。史托騰柏格（Jens Stoltenberg）此時說出這番言論。

西方盟友指控俄羅斯試圖影響2016年美國總統大選結果，並利用網路科技破壞烏克蘭的基礎設施。莫斯科當局否認相關指控。

史托騰柏格表示，「為了讓嚇阻能充分發揮作用，必須讓潛在攻擊者明白，我們在網路空間受到攻擊時，不會侷限於在網路空間回擊。」他與英國外相韓特（Jeremy Hunt）在倫敦召開聯合記者會。

韓特表示，過去18個月，英國國家網路安全中心（National Cyber Security Centre, NCSC）與北約16個成員國分享俄羅斯惡意活動的詳細情資。北約共有29個成員國。

他指控俄羅斯「代理人」於2014年，試圖對烏克蘭投票系統動手腳並延遲總統大選最終結果出爐。

「近期事件顯示，我們的對手認為，民主選舉是開放社會的關鍵弱點。」

史托騰柏格和韓特拒絕明言北約可能會採取什麼動作回擊。北約是冷戰時期軍事同盟，俄羅斯仍視北約為頭號國家安全威脅。

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