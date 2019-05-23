慎入！中國勞改營內部影像曝光 逼家屬認自然死亡才可領屍

2019-05-23 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕中國將異議人士送入「勞改營」或「再教育營」的新聞時有所聞，但由於官方保密甚嚴，要看到真實內部影像的機會可就不多了。美國《福斯11》（Fox 11）電視台在當地時間20日晚間播出一段經剪接的密錄影片，向世人證實了中國勞改營內部的悲慘景況。

根據《Fox 11》的報導，1999年起，中國官方認定「法輪功」是威脅中國社會穩定的異端組織，自此開始逮捕、囚禁成千上萬的法輪功學員，將這些人關進勞改營，在裡面進行中國政府所謂的「再教育」。

2001年某天，天安門廣場上有數百名法輪功學員遭到逮捕，當時，曾是記者的王逸非（Yifei Wang，音譯）和她的妹妹王可非（Kefei Wang，音譯）也都在天安門廣場上，因為手拿「支持法輪功」的標語，一起遭到逮捕。

事後，王逸非因為遇到一名好心的警衛而幸運地被釋放，她隨即離開中國且定居在美國加州。但她的妹妹王可非就沒這麼幸運，王家家人一直沒有王可非的消息，直到4個月後，他們被通知王可非因為「心臟病發」而死在勞改營裡，要家屬前往認領遺體。

家屬相信王可非是因為堅持信仰自由，而被凌虐致死，但中國官員要求他們必須承認王可非是「自然死亡」，才可以認領遺體。2015年，王逸非的丈夫Gordon前往王可非生前所在的「吉林婦女勞改營」，要求會見勞改營的主任，並且使用密錄器拍攝了協商過程。

影片中可以看到，一名家屬表示，「已經15年沒有見到（王可非的遺體），我們只是想看看她的遺體，想知道她是否還保留在這裡」。勞改營主任強調，「還在這裡，我們每年都支付太平間的費用」，「如果你們同意她是自然死亡，我就可以讓你們看到遺體」。家屬無法接受勞改營主任的說法，最終空手而歸。

影片中的其他部分來自於王逸非的朋友宇明，他同樣是因為支持法輪功而被關入勞改營。他表示，自己賄賂了一名勞改營裡的警衛，讓他可以用密錄器拍下這些驚人畫面。

他強調，「如果當初中國政府發現我錄下這些畫面，我現在就不可能坐在這裡」，他希望讓大眾知道這些畫面得來不易，也希望用這些畫面喚起世人對中國人權議題的重視。

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