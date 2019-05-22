「滿洲獨立」十多名倡議者遭逮 協和會：中國立即釋放

2019-05-22 05:57

〔即時新聞／綜合報導〕在中國，包括蕭博宇在內的十多名倡議「滿州獨立」的人士，近來遭中國國家安全局以「分裂國家破壞統一」等相關罪名逮捕。「滿洲國協和會」呼籲，中國政府立即釋放蕭博宇。

「滿洲國協和會」昨（19）日在推特上表示，滿洲國協和會奉天省本部長蕭博宇為創會元老，4月9日遭到中共當局逮捕。在協和會發布的蕭博宇被捕前最後照片中可見，蕭博宇的袖口上繡著一枚徽章。根據「維基百科」，該徽章為第二次世界大戰時滿洲國皇帝的皇室徽「蘭花御紋徽」，其徽章中心為滿洲國皇帝愛新覺羅·溥儀喜愛的日本春蘭花。

「滿洲國協和會」表示，中國境內的全體協合會成員，「早在入會時就瞭解淪陷區復國鬥爭的危險性。他們入會時就一致表示：被捕後作出的一切表示均無效！一切表示以失聯前的爲準！」

「滿洲國協和會」日前在推特上表示，「中國已在滿洲地區逮捕了十多名滿洲國人」，其中包括協和會多名成員。

「滿洲國協和會」（Concordia Association of Manchuria）在推特上表示，今年2月該組織已在美國註冊為非政府組織（NGO），是受美國法律保護的滿洲流亡政治組織。該組織主張「東北脫離中國獨立，建立民主自由國家」，其倡議者與組織者來自滿州各民族，共同認同土地－滿州為自己的祖國。

［4月被捕］蕭敵魯，原名蕭博宇，1995年生，奉天省奉天市人，現居偽遼寧省瀋陽市，協和會復立元宿。@SartakArslan 被推舉為會長後，增補為中央本部委員，兼奉天省本部長。815緬懷先烈活動，他身先士卒。頒金節活動，他親率奉天省本部冒死前往盛京三陵祭拜。推特@InManchuria。中國政府立即釋放蕭博宇！ pic.twitter.com/5YEf2oPFdt — 滿洲國協和會 Concordia Association of Manchuria （@freemanchuria） 2019年5月17日

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