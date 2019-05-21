有害物質外洩影響650人 南韓化工廠疑想掩蓋事故

2019-05-21 23:52

〔即時新聞／綜合報導〕南韓地方政府週二（21日）表示，位於忠清南道瑞山市的韓華道達爾石化公司（Hanwha Total Petrochemical）的工廠，發生2次大規模化學物質外洩，影響約650人。

《韓國先驅報》報導，該公司是南韓韓華綜合化學公司和法國能源巨頭道達爾（Total）公司的合資企業，17日近中午和隔天清晨近6時接連發生2次有害化學氣體外洩，現在還面臨指控企圖掩飾這意外。

瑞山市長孟井鎬（Maeng Jeong-ho）表示，「直到市政府要求確認第1次外洩事件前，沒有任何這起事故的報告，也沒有第2次外洩事故的報告」。忠清南道官員說，他們將與相關單位聯合調查該工廠是否違反《有毒化學物品管制法》。

事故原因是裝有苯乙烯的儲槽溫度迅速飆高超過攝氏100度，比平常溫度50至60度高出2倍，導致其「熱」爆外洩。苯乙烯單體是一種無色易燃液體，用於製造合成樹脂，如保麗龍。

報導指出，至少110公噸有害物質外洩，導致附近人員出現噁心、頭暈和眼睛痛等症狀。該公司表示，目前大約有60噸含苯乙烯單體的殘留物，留在原本裝有170噸液體的儲槽中。

南韓正義黨黨魁李貞味（Lee Jeong-mi）說，該公司指派不熟悉任務的工人來取代罷工者，才導致外洩事故發生。由於營業利潤下降引發工資糾紛，該公司工人已從4月25日開始罷工。

南韓忠清南道瑞山市的韓華道達爾石化公司（Hanwha Total Petrochemical）的工廠，日前發生2次大規模化學物質外洩，影響約650人。（圖擷取自《韓國先驅報》）

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