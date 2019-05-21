WHA開幕首日 美德英發言挺台

2019-05-21 04:52

〔中央社〕世界衛生大會今天開幕，首日包括美國、德國及英國在大會上發言直接或間接力挺台灣，其中美國衛生部長艾薩（Alex Azar）強調台灣2300萬人民應得到發聲的機會。

世界衛生大會（WHA）今天開幕，台灣連3年並未受邀，今天14友邦提案「邀請台灣作為觀察員參加WHA」，經過2次「2對2辯論」，大會最終決定未納入議程。

雖然未納入議程，但隨後在各國發言時間，支持台灣聲浪並未間斷，包括美國、德國及英國等理念相近國家在大會上以直接或間接發言力挺台灣。

艾薩在台上發言表示，美國對台灣再次未能如2009年至2016年時，以觀察員身分受邀參與此次大會感到遺憾。台灣的2300萬人民應該得一個發聲的機會，就像其他任何人一樣。

此外，艾薩在場外接受媒體訪問時也再度指出：「我們支持台灣取得先前在世界衛生大會所享有的身分。」

另外德國及英國則以間接發言方式支持台灣，德國衛生部長史巴恩（Jens Spahn）說，全民均健意指世界地圖上無被遺漏之處，全球健康所面對之挑戰不因國界止步，因此WHO應成為所有相關夥伴平台。

英國衛生部副部長布萊克伍德（Baroness Blackwood）指出，全球化導致健康危機蔓延速度加快，將相關政府納入世衛組織更顯其重要，共享其處理全球健康安全議題寶貴經驗及專業。（編輯：張佑之）

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