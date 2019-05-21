澳洲大選保守派爆冷獲勝 民調失準可信度遭質疑

2019-05-21 00:30

〔中央社〕澳洲大選保守派意外獲勝，與選前民調甚至選舉當天的出口民調結果相反，重演數年前民調未準確預測英國脫歐公投結果與美國總統川普勝選的失誤，引發對民調可信度的質疑。

澳洲18日舉行國會大選，執政的「自由/國家聯盟」（Liberal-Nation coalition）勝出，跌破眾人眼鏡，因為此前長達兩年的全國性民調皆顯示，執政聯盟支持度落後在野的勞工黨（Labor Party）。

選前民調顯示兩個主要政黨的支持度拉近，但勞工黨仍以51%比49%微幅領先。

澳洲大選最後的選舉結果仍待選舉委員會公布，不過暫定的結果顯示執政聯盟反以51%險勝勞工黨的49%。

兩年來的民調均指向勞工黨勝選，澳洲民調分析專家波漢（Kevin Bonham）質疑說：「為何令人驚訝的連續多項民調都得到相同結果？」

多數媒體向來仰賴民調找出政治趨勢及聲勢領先的候選人。這些民調透過電話或網路進行，調查數百或有時數千選民意向。

不過2016年民調未能準確預測英國公投決定脫歐以及美國總統大選由川普獲勝之後，民調的準確度已受到質疑。

在澳洲，政治主題的民調向來維持良好紀錄，並且深受坎培拉政界注意，以致過去10年來多位總理因民調表現不佳而被所屬政黨罷黜。

澳洲執行民調的機構接觸選民，向來是運用大規模的市話名單，像是電話簿等。

但是隨著選民捨棄市話，民調機構變得更難以蒐集準確的具代表性選民樣本。

波漢說，民調變得比較不準，在省級選舉早已出現跡象，特別是去年11月維多利亞省（Vicotria state）的地方選舉，選前的民調就未能掌握趨勢倒向在維省執政的勞工PF5F6701.CAP [IN] 05/21/19 00:21:59澳洲大選保守派爆冷獲勝 民調失準可信度遭質疑〔中央社〕澳洲大選保守派意外獲勝，與選前民調甚至選舉當天的出口民調結果相反，重演數年前民調未準確預測英國脫歐公投結果與美國總統川普勝選的失誤，引發對民調可信度的質疑。

澳洲18日舉行國會大選，執政的「自由/國家聯盟」（Liberal-Nation coalition）勝出，跌破眾人眼鏡，因為此前長達兩年的全國性民調皆顯示，執政聯盟支持度落後在野的勞工黨（Labor Party）。

選前民調顯示兩個主要政黨的支持度拉近，但勞工黨仍以51%比49%微幅領先。

澳洲大選最後的選舉結果仍待選舉委員會公布，不過暫定的結果顯示執政聯盟反以51%險勝勞工黨的49%。

兩年來的民調均指向勞工黨勝選，澳洲民調分析專家波漢（Kevin Bonham）質疑說：「為何令人驚訝的連續多項民調都得到相同結果？」

多數媒體向來仰賴民調找出政治趨勢及聲勢領先的候選人。這些民調透過電話或網路進行，調查數百或有時數千選民意向。

不過2016年民調未能準確預測英國公投決定脫歐以及美國總統大選由川普獲勝之後，民調的準確度已受到質疑。

在澳洲，政治主題的民調向來維持良好紀錄，並且深受坎培拉政界注意，以致過去10年來多位總理因民調表現不佳而被所屬政黨罷黜。

澳洲執行民調的機構接觸選民，向來是運用大規模的市話名單，像是電話簿等。

但是隨著選民捨棄市話，民調機構變得更難以蒐集準確的具代表性選民樣本。

波漢說，民調變得比較不準，在省級選舉早已出現跡象，特別是去年11月維多利亞省（Vicotria state）的地方選舉，選前的民調就未能掌握趨勢倒向在維省執政的勞工PF5F6701.CAP [IN] 05/21/19 00:21:59澳洲大選保守派爆冷獲勝 民調失準可信度遭質疑〔中央社〕澳洲大選保守派意外獲勝，與選前民調甚至選舉當天的出口民調結果相反，重演數年前民調未準確預測英國脫歐公投結果與美國總統川普勝選的失誤，引發對民調可信度的質疑。

澳洲18日舉行國會大選，執政的「自由/國家聯盟」（Liberal-Nation coalition）勝出，跌破眾人眼鏡，因為此前長達兩年的全國性民調皆顯示，執政聯盟支持度落後在野的勞工黨（Labor Party）。

選前民調顯示兩個主要政黨的支持度拉近，但勞工黨仍以51%比49%微幅領先。

澳洲大選最後的選舉結果仍待選舉委員會公布，不過暫定的結果顯示執政聯盟反以51%險勝勞工黨的49%。

兩年來的民調均指向勞工黨勝選，澳洲民調分析專家波漢（Kevin Bonham）質疑說：「為何令人驚訝的連續多項民調都得到相同結果？」

多數媒體向來仰賴民調找出政治趨勢及聲勢領先的候選人。這些民調透過電話或網路進行，調查數百或有時數千選民意向。

不過2016年民調未能準確預測英國公投決定脫歐以及美國總統大選由川普獲勝之後，民調的準確度已受到質疑。

在澳洲，政治主題的民調向來維持良好紀錄，並且深受坎培拉政界注意，以致過去10年來多位總理因民調表現不佳而被所屬政黨罷黜。

澳洲執行民調的機構接觸選民，向來是運用大規模的市話名單，像是電話簿等。

但是隨著選民捨棄市話，民調機構變得更難以蒐集準確的具代表性選民樣本。

波漢說，民調變得比較不準，在省級選舉早已出現跡象，特別是去年11月維多利亞省（Vicotria state）的地方選舉，選前的民調就未能掌握趨勢倒向在維省執政的勞工黨政府。

澳洲新聞民意測驗所（Newspoll）前執行長歐夏尼西（Martin O'Shannessy）表示：「實際上，單是要確定電話號碼屬哪個地區，並藉此設計有效樣本，就已變得越來越難。」

他說：「這是整個民調業面臨的共同問題，而我們目前所看見的問題只是冰山一角而已。」

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