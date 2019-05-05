中國動物園「以狗充狼」 園方稱是公狼「女朋友」

2019-05-05 15:47

〔編譯陳成良／台北報導〕中國不少動物園屢被批評「掛羊頭賣狗肉」，近日輪到湖北武漢九峰山森林動物園「中招」。有民眾參觀完該動物園後在網路發文批評，指控動物園「以狗充狼」，養在狼窩內的竟是母狗，深感受騙。園方辯稱，指該隻母狗只是公狼的「女朋友」，園方是怕公狼寂寞，特意安排母狗作伴。

《澎湃新聞》報導顯示，5月4日，九峰山森林動物園標示「狼」的柵圈內，卻只有一隻狗，不少遊客深感受騙。對此，動物園一名工作人員回應稱，遊客只看到一隻母狗，是因為剛好公狼正在午休，並不是裡面只有狗。

根據影片顯示，後來確實有一隻狼從窩裡面緩步出來。

工作人員說，這隻公狼沒有辦法跟狼群相處，只要在一起就打架，因為狼群只能有一個頭頭，園方沒有辦法，只好把這隻公狼單獨放在一邊。但牠單獨生活了好幾年，感覺特別孤單，「都有點抑鬱了」，園方才放了母狗進去陪牠「解悶」。

該職員又指，園方本來安排2隻母狗陪伴公狼，惟因其中一隻屢被狼咬傷，故只留下該隻與狼相處得很好的母狗在籠內。

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