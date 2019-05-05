習近平要千萬名學生下鄉 北京學者斥：為了掩蓋經濟問題

2019-05-05 14:54

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產主義青年團正策劃在未來3年內，展開都市青年下鄉行動，預估達到1000萬人次，屆時大學和技職學生將在貧困農村度過暑假，參與科技、醫療和文化發展，達到領導人習近平所倡導的「農村復興」。此政策雖標明自願，但由於出自於習的命令，因此基本上是強制的，北京學者對此痛斥這只是想掩蓋經濟問題。

據《CNN》報導，該計畫和習近平大力推動的扶貧與消弭城鄉差距政策有關，但不少中國評論家看到相關消息後紛紛反對，因為這根本是在「倒退」，會讓人想起毛澤東在1960年代展開的知青下鄉運動，那可是現在許多老一輩心中的痛苦回憶。

毛澤東的下鄉運動，在1966年文化大革命初期達到了頂峰，大多數學校的課程和高考都被暫停，全中國約有1700萬名高中生和高中畢業生被送往農村，學習集體農社制度和政治教條。

這些下鄉青年，往後被稱之為「迷惘的一代」，因為他們在農村中浪費了最美好的歲月，同時使得中國的高級人才和社會凝聚力大受影響。所以下鄉運動表面上看起來是讓都市青年前往偏僻的農村地區，從貧窮當中孜孜不倦學習，最後卻造成上千萬人精神創傷。

北京的中國近代史學者章立凡表示，在經濟發展明顯放緩的情況下，習近平面臨著都市人口失業的壓力，跟幾十年前毛澤東的失敗經濟政策導致城市沒有足夠的就業機會，讓即將畢業的學生和退伍軍人找不到工作的狀況很像。

章立凡說，中國當局認為社會不穩定的因素之一，就是都市失業青年過多，因此知識青年下鄉就是解決辦法。值得注意的是，習近平本人也曾經下鄉過，並將下鄉過程描繪成有益的、改變生活、強化身心的經歷。章立凡透露，習近平似乎也希望其他人效仿他在農村的「成功經驗」。

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