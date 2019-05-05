中國多方施壓以圖左右台灣政局 美國密切關注

2019-05-05 00:14

〔中央社〕美國助理國防部長薛瑞福（Randall Schriver）今天表示，中國不斷對台灣施加政經和軍事壓力，意圖左右台灣政局，美國將忠實履行台灣關係法，以作為協助台灣抗拒壓力的最佳機制。

薛瑞福今天在美國國防部發布2019年中國軍力報告的記者會上表示，中國針對台灣的總體戰略依然包括說服和脅迫兩面，整體而言，這會破壞台灣乃至整個區域的穩定。

他說，去年多明尼加、布吉納法索和薩爾瓦多相繼屈服在中國壓力下，與台灣斷交然後與中國建交。中國企圖以搶奪邦交國，在外交上孤立台灣。

中國同時以減少赴台遊客人數和投資來施加經濟壓力，並透過介入選舉來破壞台灣民主。

在記者詢問美國計畫出售新型坦克車與F-16戰機給台灣時，薛瑞福表示，他不會談論仍在考慮中的軍售項目。

不過薛瑞福指出，威脅的環境正在改變，報告中談到中國殲20戰機在今年成軍的可能性，而這是一種第5代戰機。中國在外交、政治與經濟上孤立台灣的做法顯示，台灣需要提振信心，並且需要美國及其他友邦與夥伴的支持。

他說，威脅顯而易見且不斷變動，空中、地面與潛艦的威脅也是如此。

薛瑞福表示，中國自己闡述在2049年前建立世界級軍隊的目標時，也談到了建立軍力以便在領導人下令時影響台灣局勢的野心。

他說，因此美國密切注意相關情況，並留意台灣的防衛能力。

也有媒體詢問中國對台壓力與日俱增，美國將如何協助台灣？這是否會受到美中貿易談判影響？

薛瑞福指出，關於支持台灣，美國所能做的就是忠實履行「台灣關係法」（TRA）。台灣關係法有若干內容和台灣面臨的軍事威脅直接相關，美國確實提供了台灣防禦性武器，使台灣有足夠防衛能力。

他說，美國也保有一旦國家指揮當局下令時足以對抗威迫的軍力，因此美國會檢討自己的計畫作為、戰略態勢和軍力。

薛瑞福表示，美國採取了一些作法，為台灣提供防衛協助。這不只是賣給台灣防衛所需武器，也協助部隊訓練，協助台灣部隊邁向專業化，同時協助檢討其後備部隊。

他說，因此美國將繼續忠實履行台灣關係法，以作為協助台灣因應中國新興威脅的最佳機制。

因近期法國軍艦「葡月號」（Vendemiaire）通過台灣海峽，薛瑞福指出，台灣海峽是國際水域，美軍穿越台灣海峽是因為美國認為這是理所當然之事。

中國軍艦也會穿越台海，我們不會反對他們這麼做，因為對所有航海國家而言，台海是國際水域。因此我們會在認為必要時，繼續穿越台海，也預期其他國家會採取相同作法，因為那是國際水域。

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