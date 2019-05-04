耍手段發展軍力！美國防部：中國持續剽竊他國軍事技術

2019-05-04 11:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國軍事現代化在過去20年內有長足進步，不過這項成就並未建立在高科技獨立研發上，美國國防部日前公布提交國會的年度「中國軍力報告」，其中顯示，中國目前仍仰賴對他國行使間諜手段來竊取最新軍事技術。

根據《美國之音》報導，根據美國五角大廈公布的中國軍力報告，中方現仍持續利用各種手段，以獲取外國軍事與兩用技術，包括境外直接投資、網路竊盜、電腦入侵與其他非法手段。報告顯示，中國曾從美國方面非法獲取從反潛至航空設備在內的多項尖端軍事技術。

美國國防部印太事務助理部長薛瑞福（Randall Schriver）美東時間3日表示，中國經常採取未達武裝衝突程度的「擦邊戰術」，以實現「在2049年以前成為世界級軍隊」的目標，其中包括威脅強逼媒體與學界、在南中國海等國際水域干擾船隻信號等眾多手段。

薛瑞福直言，中國的現代化相當咄咄逼人，但卻不被美國視為「對手」，他強調，國防部不認為美國會與中國發生衝突，且不排除在利益相符之處進行合作。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/