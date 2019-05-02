拒絕被引渡到美國 維基解密創辦人：我保護了很多人

2019-05-02 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕維基解密聯合創辦人阿山吉（Julian Assange）今（2）日告訴倫敦的法院，他的工作保護了「許多人」，並拒絕被引渡到美國接受該國史上最大規模洩密案的審判。

綜合外媒報導，美國已要求引渡4月11日在英國倫敦厄瓜多大使館被捕的阿山吉，並指控他入侵美國政府電腦，洩漏美國軍事及外交文件，將面臨最高5年徒刑。依美國引渡要求，人在監獄的阿山吉今日以視訊方式出席受審。

在西敏寺區地方法院的初步聽證會上，阿山吉被問到是否同意被引渡到美國時，他表示，「我不希望向引渡投降，我是一名記者，曾獲得很多獎項，並保護了很多人」。

針對引渡案，英國法官將於5月30日舉行程序性聽證會，6月12日舉行實質性聽證會。專家預測，解決此案可能需要18個月或更長時間。

阿山吉在2010年初登上國際頭條新聞，當時維基解密披露超過70萬份美國機密文件、影片與外交電文，他自此成為美國眼中釘。

阿山吉2012年逃入倫敦的厄瓜多大使館，以避免被引渡到瑞典面臨性侵指控，但他否認這項罪嫌並認為其帶有政治動機。他在躲藏約7年後被捕，週三因違反保釋條件遭判處50週監禁。

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